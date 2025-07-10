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10 июля, 12:51

Град изрешетил летевший в Египет самолёт с туристами, командир подал сигнал бедствия

Повреждённый градом самолёт Airbus A321 экстренно сел в Польше по пути в Египет

Airbus A321-200N авиакомпании Skyup Europe попало в зону бешеного града после вылета из аэропорта Ряшев, расположенного в Подкарпатском воеводстве Польши. У воздушного судна повреждено лобовое стекло и носовая часть. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Осознавая серьёзность ситуации, экипаж принял решение изменить план полёта и направиться на посадку в ближайший аэропорт — Катовице, административный центр Силезского воеводства. Благодаря профессионализму пилотов и слаженной работе команды, посадка подавшего сигнал бедствия борта прошла без происшествий.

Заменяющий его Airbus A321-200 авиакомпании Fly2Sky доставил пассажиров в Шарм-эль-Шейх с задержкой около 13,5 часов. Повреждённый градом самолёт всё ещё находится в аэропорту.

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Ранее самолёт авиакомпании S7 рейсом Москва — Улан-Удэ резко изменил маршрут спустя два часа полёта из-за проблем с туалетами. Команда Boeing 737 сообщила о неисправности уборных и свернула на посадку в Новосибирск.

Обложка © Telegram / AVIAINCIDENT

Владимир Озеров
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