Град изрешетил летевший в Египет самолёт с туристами, командир подал сигнал бедствия

Airbus A321-200N авиакомпании Skyup Europe попало в зону бешеного града после вылета из аэропорта Ряшев, расположенного в Подкарпатском воеводстве Польши. У воздушного судна повреждено лобовое стекло и носовая часть. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Осознавая серьёзность ситуации, экипаж принял решение изменить план полёта и направиться на посадку в ближайший аэропорт — Катовице, административный центр Силезского воеводства. Благодаря профессионализму пилотов и слаженной работе команды, посадка подавшего сигнал бедствия борта прошла без происшествий.

Заменяющий его Airbus A321-200 авиакомпании Fly2Sky доставил пассажиров в Шарм-эль-Шейх с задержкой около 13,5 часов. Повреждённый градом самолёт всё ещё находится в аэропорту.