«Усидеть на двух стульях»: В ГД объяснили Life.ru, почему глава Пентагона не отвечает на звонки Киева
Депутат Белик: США не собираются истощать собственные запасы ради Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov
В деле поставок оружия Украине царит демонстративная неразбериха. Весьма сомнительно, что глава Пентагона Пит Хегсет проявляет самодеятельность и ни с кем не советуется в столь громких вопросах, а тем более с президентом США Дональдом Трампом, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru.
«Штатам важно усидеть на двух стульях: с одной стороны, удовлетворить интересы тех, кто желает продолжения украинского конфликта, а также самим не потерять в этом вопросе, а приобрести, а с другой — не делать слишком опрометчивых шагов в том, чтобы касалось однозначной поддержки Украины, придерживаться устойчивого антироссийского вектора — для Вашингтона тоже не особо желательный вариант», — пояснил он.
Дональд Трамп и его команда пока не отказываются от лавров миротворцев, хотя и признают, что завершить конфликт в 24 часа не получилось.
По его словам, ситуация показательна тем, что Украина пытается дозвониться до Пентагона, но Хегсет трубку не берёт. Возможно, сейчас идут какие-то внутренние консультации и принимаются решения о том, как быть: США ведут подсчёт собственных боеприпасов, усердная помощь Киеву со стороны предыдущей американской администрации существенно опустошила арсеналы Штатов, так что вопрос, что предоставить Киеву, остаётся открытым.
«Истощать собственные запасы ради Украины никто не собирается. Проще продать своё оружие Европе, которая после будет передавать его Киеву», — констатировал наш собеседник.
Напомним, с начала месяца украинская сторона безуспешно пытается организовать телефонный разговор между министром обороны Рустемом Умеровым и его американским коллегой, главой Пентагона Питом Хегсетом. Запросы на установление контакта с Хегсетом участились после 1 июля, когда внезапно была приостановлена отправка на Украину уже подготовленной партии ракет для ПВО и высокоточного оружия. Однако, несмотря на неоднократные обращения, в Пентагоне до сих пор не дали согласия на проведение запланированной телефонной беседы.