В деле поставок оружия Украине царит демонстративная неразбериха. Весьма сомнительно, что глава Пентагона Пит Хегсет проявляет самодеятельность и ни с кем не советуется в столь громких вопросах, а тем более с президентом США Дональдом Трампом, заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик в беседе с Life.ru.

«Штатам важно усидеть на двух стульях: с одной стороны, удовлетворить интересы тех, кто желает продолжения украинского конфликта, а также самим не потерять в этом вопросе, а приобрести, а с другой — не делать слишком опрометчивых шагов в том, чтобы касалось однозначной поддержки Украины, придерживаться устойчивого антироссийского вектора — для Вашингтона тоже не особо желательный вариант», — пояснил он.

Дональд Трамп и его команда пока не отказываются от лавров миротворцев, хотя и признают, что завершить конфликт в 24 часа не получилось. Дмитрий Белик Депутат Государственной Думы

По его словам, ситуация показательна тем, что Украина пытается дозвониться до Пентагона, но Хегсет трубку не берёт. Возможно, сейчас идут какие-то внутренние консультации и принимаются решения о том, как быть: США ведут подсчёт собственных боеприпасов, усердная помощь Киеву со стороны предыдущей американской администрации существенно опустошила арсеналы Штатов, так что вопрос, что предоставить Киеву, остаётся открытым.

«Истощать собственные запасы ради Украины никто не собирается. Проще продать своё оружие Европе, которая после будет передавать его Киеву», — констатировал наш собеседник.