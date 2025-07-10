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Регион
10 июля, 09:53

Глава Пентагона игнорирует все попытки Киева провести разговор

Politico: Украина ещё с 1 июля пытается организовать разговор Умерова с Хегсетом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Как сообщает Politico со ссылкой на информированные источники, украинское руководство с начала июля тщетно добивается организации телефонной беседы между министром обороны Рустемом Умеровым и главой Пентагона Питом Хегсетом.

Согласно публикации, попытки связаться с Хегсетом активизировались после 1 июля, когда без предварительного уведомления была приостановлена отправка на Украину подготовленной к отправке партии ракет ПВО и высокоточного вооружения. Тем не менее аппарат Пита Хегсета до сих пор не согласовал возможность проведения телефонного разговора.

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Напомним, 2 июля появились сообщения о приостановке поставок вооружения из США киевскому режиму. Впоследствии американские СМИ начали распространять информацию о том, что лидер якобы не был осведомлён о прекращении военной помощи Украине, а решение об этом было принято главой Пентагона Хегсетом в одностороннем порядке. Сообщается, что узнав об этом, Трамп отдал распоряжение немедленно передать Украине 10 ракет-перехватчиков. Эксперты также задаются вопросом, сможет ли данная пиар-акция республиканца предотвратить кризис в Украине.

Николь Вербер
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