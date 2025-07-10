Глава Пентагона игнорирует все попытки Киева провести разговор

Как сообщает Politico со ссылкой на информированные источники, украинское руководство с начала июля тщетно добивается организации телефонной беседы между министром обороны Рустемом Умеровым и главой Пентагона Питом Хегсетом.

Согласно публикации, попытки связаться с Хегсетом активизировались после 1 июля, когда без предварительного уведомления была приостановлена отправка на Украину подготовленной к отправке партии ракет ПВО и высокоточного вооружения. Тем не менее аппарат Пита Хегсета до сих пор не согласовал возможность проведения телефонного разговора.