«Повысить престиж»: В России хотят оценивать работу полицейских по QR-коду

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачёв предложил ввести в России систему оценки работы полицейских по QR-коду. Соответствующий запрос он направил в МВД. По словам парламентария, нововведение поможет понять, кого из сотрудников стоит поощрить за добросовестное выполнение служебных обязанностей.

Собеседник «Газеты.ru» уверен, что граждане должны видеть, как органы внутренних дел следят за качеством работы своих сотрудников. Также данный инструмент станет хорошим средством для получения более полной картины о ситуации в различных регионах. Он будет полезен для определения недостатков в квалификации отдельных полицейских для дальнейшего обучения и повышения навыков.

«Это тоже инструмент понимания, а кого стоит наградить? Той или иной награды за выслугу, за качественную работу, в этом смысле должно повысить престиж самой профессии сотрудника полиции, уверенность граждан, что сотрудник расположен к гражданину...» — отметил депутат ГД РФ.