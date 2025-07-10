«Говнистость присутствует»: Бурунов раскрыл, почему отложил помолвку со своей избранницей

Известный российский актёр Сергей Бурунов дал понять, что пока не планирует обручиться со своей возлюбленной. Об этом сообщает Пятый канал. Известно, что звезда уже некоторое время встречается с бизнесвумен Екатериной Леви. Они больше не скрывают свои отношения.

Бурунов признался, что не готов пока жениться. Видео © Пятый канал

Впервые пара была замечена вместе в июне 2023 года на свадебном торжестве Гарика Харламова. С тех пор 48-летний Бурунов и его подруга периодически становятся объектами внимания фотографов, однако подробности своей личной жизни актёр предпочитает не раскрывать. Несмотря на то, что Леви давно стала его постоянной спутницей, о свадьбе пока речи не идёт. Причина кроется в обдуманной осмотрительности Бурунова.

«Говнистость присутствует, конечно. Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный», — признался артист.