«Говнистость присутствует»: Бурунов раскрыл, почему отложил помолвку со своей избранницей
Актёр Сергей Бурунов рассказал, что не торопится жениться на своей возлюбленной
Сергей Бурунов. Обложка © VK / Сергей Бурунов
Известный российский актёр Сергей Бурунов дал понять, что пока не планирует обручиться со своей возлюбленной. Об этом сообщает Пятый канал. Известно, что звезда уже некоторое время встречается с бизнесвумен Екатериной Леви. Они больше не скрывают свои отношения.
Бурунов признался, что не готов пока жениться. Видео © Пятый канал
Впервые пара была замечена вместе в июне 2023 года на свадебном торжестве Гарика Харламова. С тех пор 48-летний Бурунов и его подруга периодически становятся объектами внимания фотографов, однако подробности своей личной жизни актёр предпочитает не раскрывать. Несмотря на то, что Леви давно стала его постоянной спутницей, о свадьбе пока речи не идёт. Причина кроется в обдуманной осмотрительности Бурунова.
«Говнистость присутствует, конечно. Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный», — признался артист.
А ранее Сергей Бурунов назвал два главных качества для своей избранницы. По словам актёра, ему важны забота и возможность быть услышанным.