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Регион
10 июля, 13:49

«Говнистость присутствует»: Бурунов раскрыл, почему отложил помолвку со своей избранницей

Актёр Сергей Бурунов рассказал, что не торопится жениться на своей возлюбленной

Сергей Бурунов. Обложка © VK / Сергей Бурунов

Сергей Бурунов. Обложка © VK / Сергей Бурунов

Известный российский актёр Сергей Бурунов дал понять, что пока не планирует обручиться со своей возлюбленной. Об этом сообщает Пятый канал. Известно, что звезда уже некоторое время встречается с бизнесвумен Екатериной Леви. Они больше не скрывают свои отношения.

Бурунов признался, что не готов пока жениться. Видео © Пятый канал

Впервые пара была замечена вместе в июне 2023 года на свадебном торжестве Гарика Харламова. С тех пор 48-летний Бурунов и его подруга периодически становятся объектами внимания фотографов, однако подробности своей личной жизни актёр предпочитает не раскрывать. Несмотря на то, что Леви давно стала его постоянной спутницей, о свадьбе пока речи не идёт. Причина кроется в обдуманной осмотрительности Бурунова.

«Говнистость присутствует, конечно. Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный», — признался артист.

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А ранее Сергей Бурунов назвал два главных качества для своей избранницы. По словам актёра, ему важны забота и возможность быть услышанным.

Дарья Нарыкова
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