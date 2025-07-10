Чернышенко доложил Путину об активном развитии внутреннего туризма в России

Внутренний туризм в России показывает устойчивый рост: по итогам года число поездок по стране достигнет 98 миллионов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина.

«Внутренний туризм динамично развивается, если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что к 2030 году поставлена цель увеличить число туристических поездок до 140 миллионов.