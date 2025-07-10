Чернышенко доложил Путину об активном развитии внутреннего туризма в России
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Внутренний туризм в России показывает устойчивый рост: по итогам года число поездок по стране достигнет 98 миллионов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина.
«Внутренний туризм динамично развивается, если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что к 2030 году поставлена цель увеличить число туристических поездок до 140 миллионов.
Ранее Life.ru сообщал, что новые регионы России активно включаются в развитие туристической инфраструктуры страны. Как сообщил Чернышенко на совещании с Путиным, развитие туристической отрасли напрямую зависит от инфраструктуры, формируемой в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также от государственных мер поддержки. Особенно востребованным инструментом среди предпринимателей стало субсидирование процентных ставок по кредитам.