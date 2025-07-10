Экспорт сжиженного газа из России рухнул из-за санкций ЕС
РБК: Экспорт газа из России снизился на фоне санкций Евросоюза
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Экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России резко сократился на фоне санкций ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании «ОМТ Консалт».
По итогам первого полугодия 2024-го, поставки российского СУГ упали на 21,8%, до 1,3 млн тонн. В прошлом году снижение было более умеренным — всего на 1,5%.
Производство топлива также сократилось, но незначительно — на 0,6%. Основными направлениями экспорта стали Китай (17,7%), Тунис (17,4%) и Афганистан (17,3%).
Ранее Еврокомиссия заявила о планах полностью прекратить импорт российского газа в страны ЕС к 2027 году. По словам еврокомиссара по энергетике, этот запрет будет действовать вне зависимости от окончания конфликта на Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, назвал это «выстрелом в колено».