Экспорт сжиженного газа из России рухнул из-за санкций ЕС

Экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России резко сократился на фоне санкций ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании «ОМТ Консалт».

По итогам первого полугодия 2024-го, поставки российского СУГ упали на 21,8%, до 1,3 млн тонн. В прошлом году снижение было более умеренным — всего на 1,5%.

Производство топлива также сократилось, но незначительно — на 0,6%. Основными направлениями экспорта стали Китай (17,7%), Тунис (17,4%) и Афганистан (17,3%).