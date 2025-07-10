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10 июля, 14:22

Над Литвой взмыли истребители НАТО из-за залетевшего из Белоруссии НЛО

В Литве привели в боеготовность истребители НАТО из-за БПЛА из Белоруссии

Обложка © Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы

Обложка © Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы

Истребители НАТО в Литве были приведены в боевую готовность из-за инцидента на границе с Белоруссией, где упал неопознанный летающий объект. Об этом сообщило литовское Министерство обороны.

«Боеготовность истребителей, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, находившихся в воздухе в это время, была переведена с учебного режима на режим выполнения задач», — сообщили в Минобороны Литвы.

Примерно в 11:30 по московскому времени Военно-воздушные силы Литвы заметили НЛО, который приближался к рубежам страны. Из-за этого истребители, которые в тот момент выполняли учебные задачи, были переведены в режим выполнения боевых заданий. Однако позже, когда дрон упал, задача для истребителей была отменена, и информация была передана пограничникам.

На границе Литвы и Белоруссии пойман нарушитель с БПЛА
На границе Литвы и Белоруссии пойман нарушитель с БПЛА

Ранее стало известно, что Польша ограничила движение и запретила въезд на свою территорию автобусам из Белоруссии.

Анастасия Никонорова
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