Над Литвой взмыли истребители НАТО из-за залетевшего из Белоруссии НЛО

Истребители НАТО в Литве были приведены в боевую готовность из-за инцидента на границе с Белоруссией, где упал неопознанный летающий объект. Об этом сообщило литовское Министерство обороны.

«Боеготовность истребителей, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, находившихся в воздухе в это время, была переведена с учебного режима на режим выполнения задач», — сообщили в Минобороны Литвы.

Примерно в 11:30 по московскому времени Военно-воздушные силы Литвы заметили НЛО, который приближался к рубежам страны. Из-за этого истребители, которые в тот момент выполняли учебные задачи, были переведены в режим выполнения боевых заданий. Однако позже, когда дрон упал, задача для истребителей была отменена, и информация была передана пограничникам.