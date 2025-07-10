Творение «белорусского Кулибина» подняло в небо истребители НАТО и заперло премьера Литвы в бункере

В Литве объект, который сначала приняли за беспилотник Shahed и подняли на перехват истребители НАТО, на самом деле оказался небольшим самодельным самолётом. Он пересёк границу из Белоруссии, сообщила Служба охраны госграницы при МВД республики.

«Подозрения, что это может быть БПЛА Shahed, не подтвердились. Пограничники с поста в Кене зафиксировали самодельный летательный аппарат, похожий на небольшой самолёт, который упал на землю примерно в 1 км от границы», — уточнили в погранслужбе.

К перехвату «опасного объекта» хотели привлечь истребители НАТО с литовской авиабазы Зокняй, но в итоге их помощь не понадобилась.

Во время «вторжения» спикер парламента Саулюс Сквернялис и премьер-министр Гинтаутас Палуцкас были на своих рабочих местах и были переведены в укрытие из-за тревоги. А вот президент Гитанас Науседа находился с визитом в Ирландии и не был в Литве 10 июля.