Россиян призвали разбивать вклады

Ставки по банковским вкладам в России снижаются, поэтому накопления рекомендуется распределять по нескольким депозитам с разными сроками, преимущественно выбирая двух- и трёхлетние. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии для aif.ru.

«Я считаю, что вне зависимости от имеющейся для размещения суммы её лучше разбить на вклады с разными сроками (сейчас зачастую минимальные суммы ограничены 10–50 тысячами рублей, реже — 100 тысячами рублей)», — сказал Балынин.

По его мнению, наиболее выгодным вариантом для инвестирования является размещение средств на депозитных счетах со сроком от двух до трёх лет, поскольку именно там предлагаются наиболее привлекательные процентные ставки. К примеру, если сегодня инвестировать 250 тысяч рублей в трехлетний вклад с доходностью 19,5%, то к моменту окончания срока действия депозита вы сможете получить обратно уже 396 тысяч рублей.

Он также отметил привлекательность и надёжность долгосрочных вкладов сроком более трёх лет со ставкой 15%. Одновременно экономист призвал россиян избегать вкладов с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России. Если «ключ» понизится, упадет и доходность по вкладу, подчеркнул Балынин.