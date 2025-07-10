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Регион
10 июля, 16:14

Келлог: США и Европа могут создать план Маршалла для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AURA88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AURA88

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Америка и Европа могут создать программу помощи по восстановлению Украины, аналогичную «плану Маршалла», который действовал в Европе после Второй мировой войны.

Келлог отметил, что после войны Соединённые Штаты и их европейские партнёры «помогали восстанавливать разрушенные регионы, превращая их в стабильные государства». Он подчеркнул, что подобные усилия были успешными благодаря «плану Маршалла».

На конференции по Украине в Риме Келлог добавил, что Запад уже замечает «прогресс» в этом направлении через подписанные с Украиной соглашения об экономическом сотрудничестве.

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Ранее Владимир Зеленский обратился к Европе с требованием о создании для Украины нового «плана Маршалла». Он убеждён, что такая поддержка необходима Киеву.

Анастасия Никонорова
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