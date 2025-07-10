Келлог: США и Европа могут создать план Маршалла для Украины
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Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Америка и Европа могут создать программу помощи по восстановлению Украины, аналогичную «плану Маршалла», который действовал в Европе после Второй мировой войны.
Келлог отметил, что после войны Соединённые Штаты и их европейские партнёры «помогали восстанавливать разрушенные регионы, превращая их в стабильные государства». Он подчеркнул, что подобные усилия были успешными благодаря «плану Маршалла».
На конференции по Украине в Риме Келлог добавил, что Запад уже замечает «прогресс» в этом направлении через подписанные с Украиной соглашения об экономическом сотрудничестве.
Ранее Владимир Зеленский обратился к Европе с требованием о создании для Украины нового «плана Маршалла». Он убеждён, что такая поддержка необходима Киеву.