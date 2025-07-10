Келлог: США и Европа могут создать план Маршалла для Украины

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Америка и Европа могут создать программу помощи по восстановлению Украины, аналогичную «плану Маршалла», который действовал в Европе после Второй мировой войны.

Келлог отметил, что после войны Соединённые Штаты и их европейские партнёры «помогали восстанавливать разрушенные регионы, превращая их в стабильные государства». Он подчеркнул, что подобные усилия были успешными благодаря «плану Маршалла».

На конференции по Украине в Риме Келлог добавил, что Запад уже замечает «прогресс» в этом направлении через подписанные с Украиной соглашения об экономическом сотрудничестве.