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10 июля, 16:16

Шапша: Три БПЛА уничтожены над тремя районами Калужской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Три украинских беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны РФ в небе над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«На территории региона силами ПВО уничтожены три БПЛА. Они уничтожены на территориях Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов», — говорится в его сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

В настоящее время на местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в посёлке Новосадовый, где в результате падения осколков сбитого дрона пострадала местная жительница. По предварительным данным, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Николь Вербер
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