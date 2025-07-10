Шапша: Три БПЛА уничтожены над тремя районами Калужской области
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Три украинских беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны РФ в небе над Калужской областью, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«На территории региона силами ПВО уничтожены три БПЛА. Они уничтожены на территориях Ульяновского, Бабынинского и Износковского районов», — говорится в его сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
В настоящее время на местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в посёлке Новосадовый, где в результате падения осколков сбитого дрона пострадала местная жительница. По предварительным данным, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.