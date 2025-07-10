Сразу в трёх московских аэропортах ввели план «Ковёр»
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В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Домодедово, Внуково и Жуковский. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что военные перехватили и уничтожили вражеский БПЛА, направлявшийся к Москве. На месте падения обломков сейчас работают аварийные службы.