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10 июля, 16:33

Сразу в трёх московских аэропортах ввели план «Ковёр»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Домодедово, Внуково и Жуковский. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что военные перехватили и уничтожили вражеский БПЛА, направлявшийся к Москве. На месте падения обломков сейчас работают аварийные службы.

Александра Мышляева
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