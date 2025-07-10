Сразу в трёх московских аэропортах ввели план «Ковёр»

В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены временные ограничения на приём и отправку самолётов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Домодедово, Внуково и Жуковский. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.