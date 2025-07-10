В Москве пьяный мужчина упал с Крымского моста

Пьяный мужчина упал с Крымского моста в Москву-реку, но остался жив — его успели спасти. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Россиянин снял на видео страшную гибель трёх друзей при падении с моста на Lexus

Россиянин снял на видео страшную гибель трёх друзей при падении с моста на Lexus

Ранее Life.ru сообщал, что в московском районе Строгино утонул 51-летний москвич. Согласно показаниям его товарища. Перед заплывом они вместе пили пиво. Согласно имеющимся данным, погибший не обладал навыками плавания. Предположительно, спиртное притупило его чувство опасности, и он, переоценив себя, зашёл в воду.