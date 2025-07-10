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10 июля, 17:22

В Москве пьяный мужчина упал с Крымского моста

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Пьяный мужчина упал с Крымского моста в Москву-реку, но остался жив — его успели спасти. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Пострадавшего вытащили из воды и оперативно оказали ему первую помощь.

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Ранее Life.ru сообщал, что в московском районе Строгино утонул 51-летний москвич. Согласно показаниям его товарища. Перед заплывом они вместе пили пиво. Согласно имеющимся данным, погибший не обладал навыками плавания. Предположительно, спиртное притупило его чувство опасности, и он, переоценив себя, зашёл в воду.

Александра Мышляева
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