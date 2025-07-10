Власти Турции оштрафовали Google почти на 9 млн долларов
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Власти Турции наложили на Google штраф почти в 9 миллионов долларов за нарушение правил. Об этом сообщило антимонопольное ведомство страны.
В четверг было объявлено, что штраф составил около 355 миллионов лир (примерно 8,88 миллиона долларов) из-за несоблюдения нормативных требований. Он был связан с внедрением некоторых решений, которые не соответствуют требованиям турецких властей.
Ранее Таганский суд Москвы наложил штрафы на Google и Twitch в размере 3,8 млн и 7 млн рублей соответственно. Google наказали за отказ удалять информацию, запрещённую в России, а Twitch — за повторное нарушение обязательств по мониторингу платформы.