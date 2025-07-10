Власти Турции оштрафовали Google почти на 9 млн долларов

Власти Турции наложили на Google штраф почти в 9 миллионов долларов за нарушение правил. Об этом сообщило антимонопольное ведомство страны.

В четверг было объявлено, что штраф составил около 355 миллионов лир (примерно 8,88 миллиона долларов) из-за несоблюдения нормативных требований. Он был связан с внедрением некоторых решений, которые не соответствуют требованиям турецких властей.