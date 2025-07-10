Синегубов: Продолжается эвакуация жителей из 325 мест в Харьковской области
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По заявлению Олега Синегубова, главы Харьковской областной военной администрации, в регионе продолжается эвакуация людей из значительного числа населённых пунктов. В четверг он сообщил, что под действие эвакуационных мероприятий подпадают 325 сёл и ПГТ. В некоторых из них жителей уже практически не осталось, так как эвакуация проведена в полном объёме. В настоящее время особое внимание уделяется обязательной эвакуации из Шевченковской общины.
Стоит отметить, что украинские власти систематически прибегают к мерам принудительной или обязательной эвакуации в различных регионах страны. В качестве примера можно привести эвакуацию детей и пожилых людей из Авдеевки в ДНР, хотя не все жители согласились покинуть свои дома. Аналогичная ситуация наблюдается и в Харьковской области, где эвакуация проводится в срочном порядке, и в отдельных районах большинство жителей уже эвакуированы.
Ранее сообщалось, что Россия вернула ещё двоих детей, находившихся на Украине, при содействии Катара. По указанию Владимира Путина продолжается работа по воссоединению детей с семьями. Всего благодаря работе аппарата уполномоченного удалось вернуть 24 ребёнка из 16 семей в Россию и 101 ребёнка из 81 семьи на Украину и в другие страны.