По заявлению Олега Синегубова, главы Харьковской областной военной администрации, в регионе продолжается эвакуация людей из значительного числа населённых пунктов. В четверг он сообщил, что под действие эвакуационных мероприятий подпадают 325 сёл и ПГТ. В некоторых из них жителей уже практически не осталось, так как эвакуация проведена в полном объёме. В настоящее время особое внимание уделяется обязательной эвакуации из Шевченковской общины.

Стоит отметить, что украинские власти систематически прибегают к мерам принудительной или обязательной эвакуации в различных регионах страны. В качестве примера можно привести эвакуацию детей и пожилых людей из Авдеевки в ДНР, хотя не все жители согласились покинуть свои дома. Аналогичная ситуация наблюдается и в Харьковской области, где эвакуация проводится в срочном порядке, и в отдельных районах большинство жителей уже эвакуированы.