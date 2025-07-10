В Китае разгорелись споры после того, как Украина под руководством Владимира Зеленского решила ввести санкции против пяти китайских компаний. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают это решение.

Один из комментаторов заметил, что восстановление Украины потребует огромных денег, а у страны нет ресурсов.

«Восстановление Украины потребует триллионы долларов. Пирог большой, но у Украины нет денег. Тем, кто участвует в восстановлении, придётся вложить деньги авансом, и потребуется несколько поколений, чтобы всё это отбить. И кто в таком захочет участвовать?» — написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что пока рано обсуждать восстановление Незалежной. Он призвал лучше повременить, пока РФ не отправит страну в каменный век и приготовит из киевского лидера «утку по-Зеленски».

Некоторые комментаторы выражают недовольство, называя действия Зеленского неразумными.

«Мозгов ноль просто», — поделился мнением ещё один пользователь.