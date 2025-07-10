«Утка по-Зеленски»: Китайцы вышли из себя после решения Киева
В Китае высказались после санкций Украины против пяти компаний
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В Китае разгорелись споры после того, как Украина под руководством Владимира Зеленского решила ввести санкции против пяти китайских компаний. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают это решение.
Один из комментаторов заметил, что восстановление Украины потребует огромных денег, а у страны нет ресурсов.
«Восстановление Украины потребует триллионы долларов. Пирог большой, но у Украины нет денег. Тем, кто участвует в восстановлении, придётся вложить деньги авансом, и потребуется несколько поколений, чтобы всё это отбить. И кто в таком захочет участвовать?» — написал один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что пока рано обсуждать восстановление Незалежной. Он призвал лучше повременить, пока РФ не отправит страну в каменный век и приготовит из киевского лидера «утку по-Зеленски».
Некоторые комментаторы выражают недовольство, называя действия Зеленского неразумными.
«Мозгов ноль просто», — поделился мнением ещё один пользователь.
Ранее сообщалось, что Зеленский расширил санкционный список, включив в него ряд физических и юридических лиц из ряда стран. Украина адаптировала свои санкции к трём пакетам ограничений, введенных Европейским союзом. В частности, 15-й пакет санкций ЕС, который стал основой для украинских решений, затрагивает граждан России, Беларуси, Китая и других стран.