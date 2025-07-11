Стармер заявил о решении Британии и Франции укрепить военное партнёрство

Великобритания и Франция укрепляют военное партнёрство, наращивая численность совместных экспедиционных сил до 50 тысяч человек. Заявление об этом сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном, передаёт Sky News.

«Мы полностью пересматриваем наши совместные объединённые экспедиционные силы, чтобы сделать их в пятикратно больше, до 50 тысяч военнослужащих, которые смогут действовать в любой области», — подчеркнул британский политик.