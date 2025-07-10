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10 июля, 19:31

Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила 113 тысяч долларов

Обложка © unsplash.com / Kanchanara

Обложка © unsplash.com / Kanchanara

10 июля стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше отметки в 113 тысяч долларов, демонстрируя уверенный рост на рынке криптовалют. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20:10 по московскому времени, на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 3,49% за сутки, достигнув 113 231,01 доллара. Это стало первым случаем, когда цена цифровой валюты преодолела порог в 113 тысяч долларов.

Аналогичная динамика наблюдается и на портале CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам. По его данным, стоимость биткоина росла на 3,57% за сутки, достигнув в среднем 113 351,27 доллара.

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Ранее Life.ru разобрался, почему опасно вкладываться в биткоин. По мнению экономистов, это один из самых ненадёжных видов вложения – из-за операционных рисков россияне могут оказаться в убытке.

Юния Ларсон
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