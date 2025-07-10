Стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила 113 тысяч долларов

10 июля стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше отметки в 113 тысяч долларов, демонстрируя уверенный рост на рынке криптовалют. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20:10 по московскому времени, на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 3,49% за сутки, достигнув 113 231,01 доллара. Это стало первым случаем, когда цена цифровой валюты преодолела порог в 113 тысяч долларов.

Аналогичная динамика наблюдается и на портале CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам. По его данным, стоимость биткоина росла на 3,57% за сутки, достигнув в среднем 113 351,27 доллара.