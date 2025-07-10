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10 июля, 20:10

Милеяев: Над территорией Тульской области был сбит вражеский беспилотник

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ был сбит вражеский беспилотник самолётного типа, пытавшийся совершить атаку на территорию Тульской области. По данным губернатора Дмитрия Миляева, жертв и пострадавших нет, однако падающие обломки летательного аппарата повредили один из припаркованных автомобилей. Серьёзных разрушений зданий нет.

Местным жителям рекомендуется сохранять бдительность. При обнаружении подозрительных предметов или фрагментов техники необходимо немедленно сообщить в экстренные службы.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о происшествии в посёлке Новосадовый, где в результате падения осколков сбитого дрона пострадала местная жительница. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Артём Гапоненко
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