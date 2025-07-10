Милеяев: Над территорией Тульской области был сбит вражеский беспилотник

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ был сбит вражеский беспилотник самолётного типа, пытавшийся совершить атаку на территорию Тульской области. По данным губернатора Дмитрия Миляева, жертв и пострадавших нет, однако падающие обломки летательного аппарата повредили один из припаркованных автомобилей. Серьёзных разрушений зданий нет.