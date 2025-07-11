Российский вратарь австрийского клуба травмировался перед сезоном, упав с велосипеда

21-летний голкипер австрийского клуба «Штурм» Даниил Худяков получил серьёзное повреждение запястья после падения с велосипеда по пути на тренировку. Как сообщается на официальном сайте команды, спортсмену предстоит операция. Период восстановления займёт несколько недель.

Несмотря на неудачное происшествие, руководство клуба подтвердило, что россиянин остаётся основным вратарем на предстоящий сезон.

Худяков перешёл в австрийский клуб летом 2024 года, подписав контракт до 2028 года. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.