Суд отправил под домашний арест судью решающего матча «Торпедо» в Первой лиге

Суд принял решение о домашнем аресте футбольного арбитра Богдана Головко в рамках расследования дела о возможной договорённости во время матча между командами «Торпедо» (Москва) и «Камаз» (Набережные Челны). Игра состоялась в рамках Первой лиги.

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, судья будет находиться под домашним арестом, тогда как второму фигуранту дела избрана более мягкая мера пресечения – подписка о невыезде.

Инцидент относится к матчу 24 мая 2025 года, закончившемуся ничьей 1:1. Этот результат обеспечил «Торпедо» выход в РПЛ. Следствие располагает данными, что представители клуба могли передать арбитру 1,5 млн рублей через посредника с целью оказания влияния на исход поединка.

В рамках расследования были проведены обыски у судьи и предполагаемого посредника, в ходе которых изъяты мобильные устройства и другие предметы, имеющие значение для дела. Обоим фигурантам предъявлены обвинения по статье 184 УК РФ («Оказание влияния на результат соревнований»). В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего и проверяют возможную причастность других лиц.

Напомним, что Головко был задержан 8 июля по подозрению в необъективном судействе. В частности, в матче «Торпедо» – «Камаз» он не назначил два пенальти в ворота москвичей. Позже экспертная комиссия РФС признала одно из этих решений ошибочным. Параллельно появилась информация о возможной вовлечённости в коррупционные схемы ещё девяти арбитров, а также одного клуба, который мог систематически влиять на судейство. Их личности пока не разглашаются.