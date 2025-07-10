РФС продолжает держать в секрете претендента на место «Торпедо», исключённого из РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) в скором времени вынесет решение о новом участнике следующего сезона РПЛ, который заменит клуб «Торпедо», исключённый за попытку сыграть договорные матчи. Об этом сказал президент Российской премьер-лиги РПЛ Александр Алаев в беседе с журналистами.

«Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской премьер-лиги. Решение на этот счёт будет принято исполкомом РФС в соответствии с уставными документами, лига готова незамедлительно оказать исполкому любую необходимую помощь», — пояснил он.

Напомним, футбольный клуб «Торпедо» исключён из состава участников Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон 2025/26. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Автозаводцы исключены из соревнований за попытку организации договорных матчей. Речь идёт об играх «Торпедо» в рамках Первой лиги с «Родиной», «Уралом» и «Шинником». Также РФС запретил экс-директору клуба Валерию Скородумову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сроком на десять лет, а совладельцу клуба Леониду Соболеву — на пять лет. По некоторым источникам, «Оренбург» может заменить в следующем сезоне «Торпедо».