В Пензе восстановили подачу электроэнергии после пожара на ТЭЦ

Энергоснабжение в Пензе практически полностью возобновлено после аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Кадры тушения пожара на ТЭЦ-1 в Пензе. Видео © Telegram / Мельниченко

Инцидент произошёл из-за возгорания транзитного трансформатора, в результате чего для тушения пожара пришлось временно отключить электричество. По данным регионального МЧС, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.