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10 июля, 21:40

В Пензе восстановили подачу электроэнергии после пожара на ТЭЦ

Электроэнергия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Электроэнергия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Энергоснабжение в Пензе практически полностью возобновлено после аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Кадры тушения пожара на ТЭЦ-1 в Пензе. Видео © Telegram / Мельниченко

Инцидент произошёл из-за возгорания транзитного трансформатора, в результате чего для тушения пожара пришлось временно отключить электричество. По данным регионального МЧС, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.

В результате пожара на предприятии в Котовске погибли трое сотрудников
В результате пожара на предприятии в Котовске погибли трое сотрудников

Ранее пожар вспыхнул в Ельце Липецкой области после падения беспилотника на парковке промышленного предприятия. Предварительно, жертв и пострадавших не зафиксировано.

Артём Гапоненко
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