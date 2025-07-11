В Пензе восстановили подачу электроэнергии после пожара на ТЭЦ
Электроэнергия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang
Энергоснабжение в Пензе практически полностью возобновлено после аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Кадры тушения пожара на ТЭЦ-1 в Пензе. Видео © Telegram / Мельниченко
Инцидент произошёл из-за возгорания транзитного трансформатора, в результате чего для тушения пожара пришлось временно отключить электричество. По данным регионального МЧС, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.
Ранее пожар вспыхнул в Ельце Липецкой области после падения беспилотника на парковке промышленного предприятия. Предварительно, жертв и пострадавших не зафиксировано.