Тысячи игроков из России пожаловались на работу платформы Steam
Steam. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini
В России зафиксированы массовые жалобы на работу платформы Steam. Согласно информации сервиса Downdetector, специализирующегося на мониторинге доступности цифровых сервисов, ночью в пятницу было отмечено резкое увеличение количества сообщений о проблемах с доступом.
Пиковое значение пришлось на 1:24 по московскому времени, когда за час поступило более 2,5 тысячи обращений. Общее количество жалоб за сутки приблизилось к трём тысячам. Аналитики сервиса указывают, что более половины пользователей столкнулись с полной недоступностью сервиса, тогда как остальные сообщали о частичных проблемах — в работе личного кабинета, мобильного приложения или веб-сайта.
Географический анализ показал, что наибольшее количество обращений поступило из Северо-Западного и Центрального регионов страны. В частности, среди городов лидировали Санкт-Петербург и Москва, а среди регионов — Карелия и Мурманская область.
Пользователи Steam в России столкнулись с перебоями в работе платформы. Фото © downdetector.su
В начале июля жители России жаловались на масштабный сбой в мобильной связи. Не работал даже сервис отслеживания сбоев «Сбой.рф». Сервис Downdetector зафиксировал, что больше всего жалоб поступали от пользователей из Пермского края, Москвы и области, Чувашии, Белгородской области.