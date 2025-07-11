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Регион
10 июля, 23:02

Тысячи игроков из России пожаловались на работу платформы Steam

Steam. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini

Steam. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini

В России зафиксированы массовые жалобы на работу платформы Steam. Согласно информации сервиса Downdetector, специализирующегося на мониторинге доступности цифровых сервисов, ночью в пятницу было отмечено резкое увеличение количества сообщений о проблемах с доступом.

Пиковое значение пришлось на 1:24 по московскому времени, когда за час поступило более 2,5 тысячи обращений. Общее количество жалоб за сутки приблизилось к трём тысячам. Аналитики сервиса указывают, что более половины пользователей столкнулись с полной недоступностью сервиса, тогда как остальные сообщали о частичных проблемах — в работе личного кабинета, мобильного приложения или веб-сайта.

Географический анализ показал, что наибольшее количество обращений поступило из Северо-Западного и Центрального регионов страны. В частности, среди городов лидировали Санкт-Петербург и Москва, а среди регионов — Карелия и Мурманская область.

Пользователи Steam в России столкнулись с перебоями в работе платформы. Фото © downdetector.su

Пользователи Steam в России столкнулись с перебоями в работе платформы. Фото © downdetector.su

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В начале июля жители России жаловались на масштабный сбой в мобильной связи. Не работал даже сервис отслеживания сбоев «Сбой.рф». Сервис Downdetector зафиксировал, что больше всего жалоб поступали от пользователей из Пермского края, Москвы и области, Чувашии, Белгородской области.

Артём Гапоненко
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