Вечером 10 июля в акватории престижного французского курорта на роскошной 41-метровой яхте Sea Lady II вспыхнул масштабный пожар. По данным местных спасателей, операция по ликвидации возгорания потребовала экстренного привлечения тридцати пожарных и четырёх единиц спецтехники, однако, по предварительным оценкам, судно может затонуть.

На Лазурном берегу горит 41-метровая яхта Sea Lady II. Видео © Х / Gary Sturrock

Как пишет агентство AFP, это плавсредство класса люкс, способное разместить до десяти гостей в пяти просторных каютах с индивидуальными ванными комнатами, обслуживается экипажем из восьми человек. Его недельная аренда оценивается в 80 тысяч евро.

В настоящее время специалисты выясняют причины внезапного возгорания, произошедшего в одном из самых фешенебельных уголков Лазурного берега.