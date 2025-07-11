Захарова предложила Мерцу посчитать, кто кому должен с 1918 года

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, предложившего Москве выплатить Украине 500 миллиардов евро на покрытие убытков от военных действий. Она предложила «посчитать, кто сколько должен» России, начиная с 1918 года.

Дипломат предложила начать исторический подсчёт с периода западной интервенции 1918-1922 годов. Далее, по словам Захаровой, следовало бы свести баланс за Вторую мировую войну, включая компенсации за освобождение и восстановление Европы советскими силами. Представитель МИД РФ также упомянула о «недёшево обошедшемся» развале СССР, отметив, что западные официальные лица сами признавались в причастности к этому процессу. По её словам, это даёт России все основания «доставать калькулятор».