На Камчатке мужчину осудили на 7 лет колонии за попытку сбора данных для СБУ

Жителя Камчатского края приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за установление конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины и попытку сбора сведений для неё. Об этом сообщили в краевом УФСБ России.

По данным ведомства, после начала СВО гражданин «инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе». Он выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от украинской спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации. Сотрудники УФСБ России помешали ему довести преступный умысел до конца.

Приговором Камчатского краевого суда фигуранту дела назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Как уточняет управление, приговор пока не вступил в законную силу.