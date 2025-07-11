Индонезия экстрадирует в РФ создателя канала, торговавшего персональными данными

По запросу Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Индонезии экстрадируют в Москву Александра Зверева, создателя телеграм-канала, обвиняемого в организации преступного сообщества и незаконной торговле персональными данными граждан.

Александра Зверева уже доставили в аэропорт на Бали. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Звереву предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая организацию преступного сообщества, превышение должностных полномочий, получение взятки и нарушение неприкосновенности частной жизни.

По версии следствия, с января 2018 года по апрель 2021 года Зверев создал преступное сообщество с целью незаконного получения материальной выгоды. Он занимался оказанием платных услуг по предоставлению сведений о гражданах, содержащихся в информационно-справочных базах МВД России, ФСБ России и операторов мобильной связи. Для реализации своей схемы Зверев создал телеграм-канал и привлёк к преступной деятельности других лиц, в том числе оперуполномоченного отделения контрольно-пропускного пункта «Краснодар-аэропорт» ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Обвиняемому удалось скрыться от правосудия, в связи с чем в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генпрокуратуры России в марте 2022 года Зверев был объявлен в международный розыск. Запрос о его выдаче был направлен после задержания россиянина на территории Индонезии в июне 2022 года. В ближайшее время Зверева доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и Интерпола.