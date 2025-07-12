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Регион
12 июля, 10:05

Тополиный пух может полностью исчезнуть в Московском регионе в ближайшие 10 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Opryshko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Opryshko

В ближайшее десятилетие жители Московского региона могут распрощаться с тополиным пухом, который ежегодно доставляет неудобства многим горожанам. Как рассказали климатологи телеграм-каналу SHOT, количество пуха в столице и Подмосковье уже заметно сокращается, а в следующую декаду эта тенденция будет только нарастать.

Эксперты связали ожидаемое исчезновение тополиного пуха с несколькими факторами. Во-первых, играет роль целенаправленная замена «женских» тополей на «мужские». Именно «женские» деревья производят пух, в то время как «мужские» особи лишены этой особенности.

Во-вторых, значительное влияние оказывает погода в условиях изменения климата. Так, холодный июнь, наблюдавшийся в большинстве регионов ЦФО, привёл к пониженным температурам. Из-за этого тополиные почки не смогли сформироваться вовремя, и деревья не вошли в фазу активного цветения. Более того, сильные дожди способствуют тому, что уже появившийся пух сбивается и не успевает широко распространиться.

В-третьих, важным фактором является естественное старение деревьев. Массовая посадка тополей в городах проводилась преимущественно в середине XX века. Учитывая, что в городских условиях тополя, включая «женские» особи, живут в среднем 50-80 лет, значительная часть этих деревьев уже достигла преклонного возраста и перестала активно цвести.

Сочетание этих причин даёт основания полагать, что тополиный пух в Московском регионе постепенно сойдет на нет, что станет облегчением для людей, страдающих от аллергии.

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Юния Ларсон
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