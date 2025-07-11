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11 июля, 04:30

Грозит полное поражение: В Швейцарии указали лишь на два оставшихся варианта для Киева

NZZ: У Киева осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения

ВСУ. Обложка © Генштаб ВСУ

ВСУ. Обложка © Генштаб ВСУ

У Киева осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения. Об этом пишут авторы швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

Так, украинское командование может либо попытаться сократить потери в условиях успешного продвижения ВС РФ, либо организовать отступление по всей линии фронта. Это необходимо для предотвращения капитуляции, если переговоры зайдут в тупик.

Авторы материала подчеркнули, что у ВСУ не осталось сил для внезапного нападения на любом участке фронта.

В США анонсировали приближение печального для Киева конца
В США анонсировали приближение печального для Киева конца

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров с Россией невозможен пока не будут завершены все согласованные обмены. Он также добавил, что особо желаемый Киевом формат — участие в переговорном процессе США.

Артур Лапсаков
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