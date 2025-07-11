Грозит полное поражение: В Швейцарии указали лишь на два оставшихся варианта для Киева

У Киева осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения. Об этом пишут авторы швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

Так, украинское командование может либо попытаться сократить потери в условиях успешного продвижения ВС РФ, либо организовать отступление по всей линии фронта. Это необходимо для предотвращения капитуляции, если переговоры зайдут в тупик.

Авторы материала подчеркнули, что у ВСУ не осталось сил для внезапного нападения на любом участке фронта.