Из рая — в ястребов НАТО: Стало известно, как Скандинавия отказалась от нейтралитета
Профессор Оберг: Страны Севера Европы больше не допускают иного мнения о России
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Скандинавские страны окончательно отказались от нейтралитета и стали частью жёсткой антироссийской риторики, заявил датский эксперт, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг в интервью «Ленте.Ру». По его словам, власти подавляют любые альтернативные точки зрения.
«Я никогда прежде не видел такого подавления альтернативных взглядов, такого отрицания других точек зрения на Россию или НАТО», — подчеркнул он.
По его словам, любые силы, которые пытаются говорить о восстановлении диалога с Москвой, сталкиваются с жёстким давлением. Оберг подчеркнул, что ещё недавно скандинавские страны были «убежищем» для наций, пострадавших от войн, а сегодня стали проводить линию, схожую с самой агрессивной частью альянса.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Запад рассматривает возможность запуска нового «плана Маршалла» для восстановления Украины. По его словам, после завершения конфликта США и их европейские партнёры могут разработать масштабную программу помощи, аналогичную той, что применялась в Европе после Второй мировой войны. Келлог подчеркнул, что тогда разрушенные регионы удалось превратить в стабильные государства.