Скандинавские страны окончательно отказались от нейтралитета и стали частью жёсткой антироссийской риторики, заявил датский эксперт, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг в интервью «Ленте.Ру». По его словам, власти подавляют любые альтернативные точки зрения.

«Я никогда прежде не видел такого подавления альтернативных взглядов, такого отрицания других точек зрения на Россию или НАТО», — подчеркнул он.

По его словам, любые силы, которые пытаются говорить о восстановлении диалога с Москвой, сталкиваются с жёстким давлением. Оберг подчеркнул, что ещё недавно скандинавские страны были «убежищем» для наций, пострадавших от войн, а сегодня стали проводить линию, схожую с самой агрессивной частью альянса.