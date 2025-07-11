В Таганроге обломки украинского беспилотника рухнули на территории авиазавода

В результате падения обломков беспилотника, сбитого над Таганрогом повреждения получило здание Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева. Пострадавших нет. Работают оперативные группы», — написала она.