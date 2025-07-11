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Регион
11 июля, 06:34

В Таганроге обломки украинского беспилотника рухнули на территории авиазавода

Глава Таганрога Камбулова: Обломки БПЛА ВСУ повредили территорию авиазавода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В результате падения обломков беспилотника, сбитого над Таганрогом повреждения получило здание Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева. Пострадавших нет. Работают оперативные группы», — написала она.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на предприятии в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области начался пожар после атаки беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших.

Мария Любицкая
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