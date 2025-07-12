Новая икона поколения Z: Буланова готова выступить перед зумерами за 800 тысяч рублей

56-летняя Татьяна Буланова неожиданно стала главной ностальгической звездой у поколения Z. Её хиты «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» теперь звучат на зумерских вечеринках, а в TikTok ролики с её песнями собирают миллионы просмотров. Концерты певицы расписаны на месяцы вперед — от Москвы до Краснодарского края, а билеты раскупают в считанные дни.

Как выяснил SHOT, её гонорары теперь зависят от времени выступления: 800 тысяч рублей за 20 минут, 1 миллион — за 40, а за 1,5 млн она готова дать часовой концерт. При этом певица не требует звёздных условий — в некоторых случаях даже сама покупает билеты на поезд или самолёт.

Школьники и студенты плачут под её песни, а соцсети взорваны мемами и каверами. Похоже, 90-е вернулись, но уже в новом, зумерском формате.