Песков заявил, что журналистика в РФ не должна возвращаться ко временам оголтелых «Медуз»*
Песков: Журналистика в России не должна возвращаться к антироссийской риторике
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналу «Эксперт», что в российской журналистике не должно быть возврата к практике очернения страны, как это было в прошлом. Он подчеркнул, что в эпоху СВО медиаполе стало гораздо более патриотичным.
«Думаю, что патриотическая тенденция сохранится. Ведь быть патриотом — не великое достижение. Это нормальное человеческое состояние. И конечно, мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом. Чтобы не вернуться опять во времена оголтелых «Медуз»*, у которых про Россию либо плохо, либо никак», — заявил он.
Песков напомнил, что в прежние годы некоторые редакции сознательно продвигали скепсис в отношении России, делая это частью своей редакционной политики. Теперь же, по его словам, ситуация меняется: на первый план выходит гордость за страну и позитивная повестка. Тем не менее представитель Кремля добавил, что в будущем информационная политика может стать более сбалансированной — с материалами как о достижениях, так и о проблемах.
Ранее МИЦ «Известия» заключил соглашение о стратегическом партнёрстве с индийским агентством ANI. В рамках договора стороны будут обмениваться новостями, запускать совместные проекты и укреплять своё присутствие в медиапространстве России и Индии. По словам главы «Известий» Владимира Тюлина, это шаг к более тесному взаимодействию между двумя странами и к расширению информационного влияния за пределами Запада.