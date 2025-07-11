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Регион
11 июля, 06:56

Песков заявил, что журналистика в РФ не должна возвращаться ко временам оголтелых «Медуз»*

Песков: Журналистика в России не должна возвращаться к антироссийской риторике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналу «Эксперт», что в российской журналистике не должно быть возврата к практике очернения страны, как это было в прошлом. Он подчеркнул, что в эпоху СВО медиаполе стало гораздо более патриотичным.

«Думаю, что патриотическая тенденция сохранится. Ведь быть патриотом — не великое достижение. Это нормальное человеческое состояние. И конечно, мы будем учитывать ошибки, которые были сделаны в прошлом. Чтобы не вернуться опять во времена оголтелых «Медуз»*, у которых про Россию либо плохо, либо никак», — заявил он.

Песков напомнил, что в прежние годы некоторые редакции сознательно продвигали скепсис в отношении России, делая это частью своей редакционной политики. Теперь же, по его словам, ситуация меняется: на первый план выходит гордость за страну и позитивная повестка. Тем не менее представитель Кремля добавил, что в будущем информационная политика может стать более сбалансированной — с материалами как о достижениях, так и о проблемах.

Известный журналист из США станет ведущим авторского шоу на российском телеканале
Известный журналист из США станет ведущим авторского шоу на российском телеканале

Ранее МИЦ «Известия» заключил соглашение о стратегическом партнёрстве с индийским агентством ANI. В рамках договора стороны будут обмениваться новостями, запускать совместные проекты и укреплять своё присутствие в медиапространстве России и Индии. По словам главы «Известий» Владимира Тюлина, это шаг к более тесному взаимодействию между двумя странами и к расширению информационного влияния за пределами Запада.

Милена Скрипальщикова
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