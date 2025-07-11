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11 июля, 07:12

Собянин раскрыл планы ежегодного расширения московского метро

Собянин: Ежегодно в Москве будут открываться четыре-шесть новых станций метро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VAUko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VAUko

В Москве каждый год будет появляться от четырех до шести новых станций метро. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублёво-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлёвская линия», сказал он в беседе с РИА «Новости».

По словам Собянина, благодаря этому проекту сотни тысяч людей, живущих вдали от метро, получат к нему удобный доступ.

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Ранее Собянин рассказал о планах строительства метро до 2030 года. Он отметил, что в 2025 году запланировано открытие дальнейшего участка Троицкой линии, соединяющего «ЗИЛ» и «Новаторскую», где станет доступно четыре новые станции: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская».

Мария Любицкая
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