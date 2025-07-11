Собянин раскрыл планы ежегодного расширения московского метро

В Москве каждый год будет появляться от четырех до шести новых станций метро. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублёво-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлёвская линия», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По словам Собянина, благодаря этому проекту сотни тысяч людей, живущих вдали от метро, получат к нему удобный доступ.