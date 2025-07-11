Ветеран ВОВ и почётный гражданин Петербурга Зиновий Меркин отметил 101-летие

Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Санкт-Петербурга Зиновий Меркин отмечает 101-й день рождения. Поздравить именинника приехали губернатор Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский. Меркин вспоминает, что отмечал дни рождения даже на фронте. Его сослуживцы всегда поздравляли его.

Зиновий Меркин отметил 101-летие. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Я после задания спал. Вот. Вдруг слышу стрельбу. Выскочил, а Олег стоит с автоматом и пуляет вверх. Я говорю: «что пуляешь?». «Война окончилась». Вот так вот было», — рассказал ветеран.

Самые яркие впечатления его долгой жизни связаны с войной. Меркин прошёл её от начала до конца, до Берлина, служил разведчиком и был четырежды ранен, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Губернатор Александр Беглов пожелал ветерану крепкого здоровья. Он подчеркнул их совместную работу по сохранению исторической памяти. Беглов напомнил об открытии памятного знака на Пулковских высотах и сообщил, что сейчас специалисты приступают к проектированию мемориала, который они должны открыть вместе.

Награды и медали Зиновия Меркина едва умещаются на пиджаке. В январе президент одним из первых вручил ему юбилейную медаль к 80-летию Победы. Этой весной ветеран получил звание Почётного гражданина Санкт-Петербурга.