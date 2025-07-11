«Забыли уроки истории»: Лавров обвинил политиков Европы в планах поднять её для войны с РФ
Лавров: Лидеры ряда стран Европы готовят её к войне с Россией
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Правительства ФРГ, Великобритании, Франции и ряда иных европейских стран, игнорируя уроки прошлого, предпринимают попытки вновь подтолкнуть континент к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Куала-Лумпуре по итогам участия в саммите АСЕАН (Ассоциация государства Юго-Восточной Азии).
«Нынешний класс политиков, который пришёл к власти... забыл уроки истории... и пытается... вновь поднять Европу для войны, не гибридной уже, против России», — заявил глава российского МИД.
Ранее о желании Европы развязать войну с Россией заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, используя дипломатический язык, стремится скрыть свою истинную цель — участие в потенциальных ударах по России.