«Забыли уроки истории»: Лавров обвинил политиков Европы в планах поднять её для войны с РФ

Правительства ФРГ, Великобритании, Франции и ряда иных европейских стран, игнорируя уроки прошлого, предпринимают попытки вновь подтолкнуть континент к военному противостоянию с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Куала-Лумпуре по итогам участия в саммите АСЕАН (Ассоциация государства Юго-Восточной Азии).

«Нынешний класс политиков, который пришёл к власти... забыл уроки истории... и пытается... вновь поднять Европу для войны, не гибридной уже, против России», — заявил глава российского МИД.