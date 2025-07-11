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Регион
11 июля, 07:15

Французская журналистка восхитилась невосприимчивостью Путина к истерикам Трампа

Журналистка Кауфманн: Путин не обращает внимания на заявления Трампа

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент России Владимир Путин не обращает внимания на резкие и эмоциональные высказывания своего американского коллеги Дональда Трампа. Таким подходом российского лидера восхитилась французская журналистка Сильви Кауфманн.

«Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнёров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин», — заявила она в статье для газеты Financial Times.

Журналист также отметила последовательность Путина: он продолжает придерживаться одной позиции по Украине, несмотря на меняющиеся обстоятельства.

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Напомним, Дональд Трамп делает довольно противоречивые заявления. То глава Белого дома «доволен разговором с Путиным», то разочарован, то решает делать новых поставок Украине, то заявляет, что Штаты дадут Киеву «много оружия». Недавно CNN и вовсе слили аудиозапись, на которой Дональд Трамп заявлял, что ему приходилось угрожать Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям».

Александра Вишнякова
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