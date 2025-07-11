Французская журналистка восхитилась невосприимчивостью Путина к истерикам Трампа

Журналист также отметила последовательность Путина: он продолжает придерживаться одной позиции по Украине, несмотря на меняющиеся обстоятельства.

Напомним, Дональд Трамп делает довольно противоречивые заявления. То глава Белого дома «доволен разговором с Путиным», то разочарован, то решает делать новых поставок Украине, то заявляет, что Штаты дадут Киеву «много оружия». Недавно CNN и вовсе слили аудиозапись, на которой Дональд Трамп заявлял, что ему приходилось угрожать Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям».