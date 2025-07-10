«Оттепель, но с условиями»: Таролог предсказал шаги Дональда Трампа в сторону России

Таролог Борис Зак прочитал мысли действующего американского президента Дональда Трампа и пришёл к выводу, что тот готовит России неожиданный, но в целом позитивный сюрприз — пусть и с определёнными оговорками.

«Казалось бы, от Дональда Трампа скорее можно ожидать какого-то неприятного сюрприза. Но на вопрос «О каком сюрпризе России говорит Трамп?» вышли положительные карты, но с нюансами», — рассказал Зак.

Главная карта расклада — Влюблённые — указывает на наличие выбора. По словам эксперта, Трамп хочет предложить Москве развилку: с одной стороны — путь к «возвращению России в общемировую политику и экономику», о чём свидетельствуют карты Иерофант и 10 Пентаклей. Однако это не полная отмена санкций, а лишь послабление — на это указывает карта Звезда.

«До полного снятия ещё далеко. Но уже это послабление, по мнению Трампа, должно положительно сказаться на экономике РФ», — уточнил таролог.

Альтернатива — сохранить текущую санкционную политику, но, как подчёркивает Зак, «в данном случае сильного негативного эффекта они не окажут, а потому делать на этом акцент американский президент не собирается».

В России, по словам таролога, потенциальное предложение Трампа встретят сдержанно, но рассмотрят: «В нашем правительстве увидят рациональное зерно и выгоду для нас. Правда, торопиться идти навстречу президенту США мы не будем и выдвинем свои дополнения и правки».

При этом истинная цель Трампа, по мнению эксперта, — не урегулирование конфликта на Украине, а восстановление экономических связей: «Что бы ни заявлял Дональд Трамп, его мало интересует урегулирование конфликта. Основная задача готовящегося сюрприза — налаживание экономических отношений с РФ».

Таролог также обратил внимание на внутренние тревоги американского лидера. Карты Король Мечей и Король Кубков указывают, что Трампа всерьёз беспокоит собственный имидж: «Он хочет, чтобы его воспринимали как крепкого и даже жёсткого лидера. Но дополняющая Королей карта 9 Мечей говорит, что он ещё далёк от того имиджа, к которому так стремится».

Что касается внешней политики, Трамп сейчас ориентируется на союзников, но сталкивается с их пассивностью. Карты 6 Кубков и Туз Мечей говорят о надежде на решительные шаги, но «9 Жезлов и Страшный Суд указывают на то, что ему приходится сдерживать свой пыл… Хочется действовать, но нужно ждать».