Петербуржцев предупредили об ухудшении мобильного интернета и связи
Власти Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении качества мобильного интернета
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Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга оповестил горожан о вероятных неполадках с мобильной связью и интернетом через публикацию в своем профиле в социальной сети. В ведомстве уточнили, что временные ограничения вызваны мерами для защиты города.
По данным портала «Фонтанка», перебои с доступом к сети уже ощутили жители Центрального, Красносельского, Фрунзенского и Московского районов.
До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении в регионе режима повышенной бдительности из-за потенциальной угрозы атак беспилотников, подчеркнув, что это может сказаться на стабильности мобильного интернета.
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля силы ПВО уничтожили над Россией 155 украинских беспилотников. Большинство дронов было ликвидировано в приграничных регионах.