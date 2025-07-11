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Регион
11 июля, 07:26

Петербуржцев предупредили об ухудшении мобильного интернета и связи

Власти Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении качества мобильного интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга оповестил горожан о вероятных неполадках с мобильной связью и интернетом через публикацию в своем профиле в социальной сети. В ведомстве уточнили, что временные ограничения вызваны мерами для защиты города.

По данным портала «Фонтанка», перебои с доступом к сети уже ощутили жители Центрального, Красносельского, Фрунзенского и Московского районов.

До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении в регионе режима повышенной бдительности из-за потенциальной угрозы атак беспилотников, подчеркнув, что это может сказаться на стабильности мобильного интернета.

Временные ограничения введены в аэропорту Пулково
Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля силы ПВО уничтожили над Россией 155 украинских беспилотников. Большинство дронов было ликвидировано в приграничных регионах.

Оксана Попова
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