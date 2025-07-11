Петербуржцев предупредили об ухудшении мобильного интернета и связи

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга оповестил горожан о вероятных неполадках с мобильной связью и интернетом через публикацию в своем профиле в социальной сети. В ведомстве уточнили, что временные ограничения вызваны мерами для защиты города.

По данным портала «Фонтанка», перебои с доступом к сети уже ощутили жители Центрального, Красносельского, Фрунзенского и Московского районов.

До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении в регионе режима повышенной бдительности из-за потенциальной угрозы атак беспилотников, подчеркнув, что это может сказаться на стабильности мобильного интернета.