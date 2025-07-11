Киевский режим начал подготовку к эвакуации правительства в западные области Незалежной на фоне масштабного наступления и ракетно-бомбовых ударов по украинским тылам. Соответствующий документ был разослан Кабинетом министров Украины по государственным органам, рассказал военный эксперт, заслуженный военный лётчик генерал-майор Владимир Попов.

Секретный документ о подготовке мест для министерств на западе Украины был разослан украинским чиновникам. Поскольку на нём не было грифа «секретно», чиновники стали делиться им, предупреждая об угрозах. Попов отметил, что российский военно-промышленный комплекс давно перешёл на трёхсменную и семидневную рабочую неделю, что позволило армии накопить боеприпасы и наносить болезненные удары по тылам противника.

«Маховичок раскручивается. Мы накопили в арсеналах оружие, боеприпасы, у нас появилось большое количество беспилотников — больших, малых, средних. И теперь мы потихоньку берём ситуацию в свои руки», — отметил военный в беседе с сайтом MK.ru.

Попов считает, что перенос не только производства, но и управленческого аппарата вполне вероятен, так как филиалы министерств уже были открыты во Львове, Виннице и близ польских территорий около двух лет назад. По его оценке, там могли быть восстановлены или построены заново десятки заглубленных командных пунктов бывших армий на глубине от 10 до 50 метров.

Эксперт предупредил, что их уничтожение будет сложной задачей, так как противник рассчитывает на труднодоступность западной Украины и более сильные системы ПВО за Винницей и Одессой по сравнению с прифронтовыми областями.