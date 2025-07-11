«Аполлон в 69»: Ефим Шифрин восхитил Сеть своим подтянутым телом

Юморист и артист Ефим Шифрин, которому в этом году исполнилось 69 лет, продолжает удивлять поклонников своей безупречной фигурой. Недавно Шифрин поделился отпускным снимком, на котором он стоит на мачте яхты в одних плавках, уверенно демонстрируя рельефные мышцы.

В своем блоге Шифрин регулярно публикует фото и видео с тренировок, демонстрируя впечатляющие результаты. Пользователи в восторге: комментарии пестрят сравнениями с Аполлоном.

Ефим Шифрин показал своё идеальное тело. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @koteljnik

«Глаз не оторвать», «Эталон мужской фигуры», «Как вам удаётся так выглядеть в 69?» — пишут подписчики.

Шифрин признаётся, что пришёл в спортзал только в 37 лет — из-за недовольства собой. Годы упорных тренировок полностью изменили его: сейчас он с лёгкостью жмёт штангу весом 115 кг и продолжает держать себя в отличной форме.

Его пример вдохновляет не только ровесников, но и молодёжь, доказывая: возраст — не помеха, если есть дисциплина и желание работать над собой.