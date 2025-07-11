ВЦИОМ и ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 78%

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», проведённому с 4 по 6 июля среди 1,5 тысячи россиян, 78% граждан страны выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину. При этом 79% респондентов считают, что он хорошо справляется со своими обязанностями на посту главы государства.

Работу правительства положительно оценили 52% участников опроса. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 57% опрошенных.

Что касается политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%. КПРФ набрала 9%. ЛДПР получила 11%, а «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» — по 3%.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённому с 30 июня по 6 июля, 77,8% россиян выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. В материалах социологической службы указано, что уровень одобрения деятельности президента составил 74,4%.

Правительство РФ получило одобрение 49,7% опрошенных. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина поддержали 50% респондентов. При этом уровень доверия к нему составил 58,7%.

Участники опроса также оценили лидеров парламентских партий. Доверие к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову составило 29,2%. Лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову доверяют 28% респондентов. Леонид Слуцкий, возглавляющий ЛДПР, получил 21,6% доверия. Поддержка Алексея Нечаева, председателя партии «Новые люди», составила 8,7%.

Что касается партий, «Единая Россия» сохранила лидерство с 33,1% поддержки. ЛДПР получила 11,7%, а КПРФ — 9,7%. «Новые люди» набрали 6,5%, а СРЗП — 3,8%.