На Урале 87-летнему тренеру-педофилу отказали в УДО

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) 87-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, осужденному по статье о преступлениях сексуального характера против несовершеннолетней. Информацию об отказе в УДО URA.ru подтвердила пресс-службa суда.

Уголовное преследование Ражева началось в 2021 году после жалобы его бывшей воспитанницы. Сам тренер утверждал, что выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины, однако она заявила родителям, что он прикасался к ней в присутствии других детей.

После задержания силовиками суд поместил Ражева в СИЗО. Весной 2021 года, когда его перевели под домашний арест, защита обращалась к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о прекращении уголовного дела. 2 октября 2023 года суд приговорил тренера к двум годам колонии строгого режима. Защита настаивала, что приговор ошибочен, так как основан исключительно на показаниях потерпевшей. По данным издания, назначенный Ражеву срок должен истечь в начале августа.