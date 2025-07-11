В Краснодарском крае задержали двух адептов запрещённой организации «Аллатра»

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность двух человек, причастных к запрещённой в РФ украинской организации «Аллатра». По данным ведомства, задержанные вовлекали местных жителей в работу экстремистского движения и склоняли их к переводу денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в управлении, организация была создана на Украине в 2011 году и базируется на псевдорелигиозных культах. Задержанные 1980 года рождения агитировали жителей региона и переводили собранные средства в центральную структуру «Аллатры».

24 июня Верховный суд России признал украинское движение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. В Генеральной прокуратуре ранее заявляли, что сторонники «Аллатры» действуют по указаниям украинских кураторов, стремятся наладить связи с оппозиционными силами и организовать акции, направленные на дискредитацию государственной власти.