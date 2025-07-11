В Краснодарском крае задержали двух адептов запрещённой организации «Аллатра»
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Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность двух человек, причастных к запрещённой в РФ украинской организации «Аллатра». По данным ведомства, задержанные вовлекали местных жителей в работу экстремистского движения и склоняли их к переводу денежных средств. Возбуждено уголовное дело.
Как уточнили в управлении, организация была создана на Украине в 2011 году и базируется на псевдорелигиозных культах. Задержанные 1980 года рождения агитировали жителей региона и переводили собранные средства в центральную структуру «Аллатры».
24 июня Верховный суд России признал украинское движение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. В Генеральной прокуратуре ранее заявляли, что сторонники «Аллатры» действуют по указаниям украинских кураторов, стремятся наладить связи с оппозиционными силами и организовать акции, направленные на дискредитацию государственной власти.
Организация «Аллатра», основанная в 2011 году на Украине, официально признана в России экстремистской и запрещена. Под прикрытием псевдорелигиозных и эзотерических учений её сторонники вовлекали граждан в деструктивную деятельность, используя методы психологического воздействия и вербовки. По данным Генпрокуратуры, активисты движения получали инструкции от украинских кураторов, устанавливали контакты с оппозиционными структурами и координировали кампании по дискредитации федеральных и региональных властей. Собранные с участников деньги направлялись за рубеж, что расценивается как форма финансирования враждебной деятельности.