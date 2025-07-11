В Красноярске полицейских уличили в торговле данными мигрантов

В Красноярске четверо сотрудников отдела полиции по вопросам миграции оказались фигурантами уголовного дела. Следствие считает, что они передавали персональные данные иностранцев третьим лицам в обмен на деньги и другие блага. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Задержание полицейских в Красноярском крае. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По данным ведомства, с 2021 по 2024 год полицейские имели доступ к закрытой базе, содержащей анкетные, паспортные, трудовые и административные сведения о мигрантах. Эту информацию они систематически выгружали и передавали местному жителю, который, в свою очередь, использовал её для организации незаконного пребывания иностранцев в России.

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ («превышение должностных полномочий из корыстных побуждений»). В региональном управлении МВД уточнили, что нарушение было выявлено в ходе совместной операции УФСБ и отдела собственной безопасности. Сейчас по фактам проводится служебная проверка.

«При установлении вины сотрудники будут уволены по отрицательным основаниям, а их руководители привлекутся к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.