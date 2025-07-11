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11 июля, 08:24

«Вопрос воспитания»: Актёр Валентин Смирнитский раскрыл причины выгорания артистов

Артист Смирнитский счёл выгорание следствием недостаточного воспитания

Валентин Смирнитский. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Валентин Смирнитский. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Причиной эмоционального выгорания у актёров является недостаточная подготовка в сфере профессионального мастерства. Такое мнение выразил народный артист России Валентин Смирнитский.

Валентин Смирнитский высказался о выгорании артистов. Видео © Пятый канал

«Это вопрос воспитания. Вопрос школы и так далее. То, что у них происходит выгорание — это недостаток воспитания», — подчеркнул артист в беседе с Пятым каналом.

Другой проблемой, способствующей выгоранию, артист считает чрезмерное увлечение некачественным репертуаром. Смирнитский убеждён, что к эмоциональной перегрузке склонны те, кто ставит материальную выгоду выше творческих убеждений. Зачастую такие артисты соглашаются на сомнительные проекты, не до конца осознавая последствия. Желание заработать становится доминирующим, и это оказывает значительное влияние. В погоне за прибылью они теряют ориентиры.

Смирнитский дополнил, что современная система обучения актёров кардинально отличается от того, как обучали его. По словам артиста, его наставниками были выдающиеся деятели театра и кино. Актёр признал, что и ему приходилось сталкиваться с творческими кризисами, считая это закономерным этапом в карьере любого артиста. Однако, по его мнению, кризис и «выгорание» — это разные состояния, обусловленные разными причинами.

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А ранее артист балета Николай Цискаридзе рассказал, что пережил сильнейшее эмоциональное выгорание из-за трудовой загруженности. По его словам, он семь лет проработал практически без перерыва, после чего у него случилась депрессия.

Дарья Нарыкова
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