«Вопрос воспитания»: Актёр Валентин Смирнитский раскрыл причины выгорания артистов
Артист Смирнитский счёл выгорание следствием недостаточного воспитания
Валентин Смирнитский. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Причиной эмоционального выгорания у актёров является недостаточная подготовка в сфере профессионального мастерства. Такое мнение выразил народный артист России Валентин Смирнитский.
Валентин Смирнитский высказался о выгорании артистов. Видео © Пятый канал
«Это вопрос воспитания. Вопрос школы и так далее. То, что у них происходит выгорание — это недостаток воспитания», — подчеркнул артист в беседе с Пятым каналом.
Другой проблемой, способствующей выгоранию, артист считает чрезмерное увлечение некачественным репертуаром. Смирнитский убеждён, что к эмоциональной перегрузке склонны те, кто ставит материальную выгоду выше творческих убеждений. Зачастую такие артисты соглашаются на сомнительные проекты, не до конца осознавая последствия. Желание заработать становится доминирующим, и это оказывает значительное влияние. В погоне за прибылью они теряют ориентиры.
Смирнитский дополнил, что современная система обучения актёров кардинально отличается от того, как обучали его. По словам артиста, его наставниками были выдающиеся деятели театра и кино. Актёр признал, что и ему приходилось сталкиваться с творческими кризисами, считая это закономерным этапом в карьере любого артиста. Однако, по его мнению, кризис и «выгорание» — это разные состояния, обусловленные разными причинами.
А ранее артист балета Николай Цискаридзе рассказал, что пережил сильнейшее эмоциональное выгорание из-за трудовой загруженности. По его словам, он семь лет проработал практически без перерыва, после чего у него случилась депрессия.