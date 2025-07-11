Дети Евгении Добровольской пришли на кладбище почтить память актрисы

10 июля было полгода со дня смерти народной артистки России Евгении Добровольской. В эту дату трое детей артистки — Степан, Николай и Анастасия — приехали к месту её упокоения. Цветы, объятия и молчание — никакой показной скорби и публики. Родственники предпочли провести этот момент наедине друг с другом и своей болью. Встречу родных на могиле актрисы запечатлел блогер Андрей Флор.