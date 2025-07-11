Дети Евгении Добровольской пришли на кладбище почтить память актрисы
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
10 июля было полгода со дня смерти народной артистки России Евгении Добровольской. В эту дату трое детей артистки — Степан, Николай и Анастасия — приехали к месту её упокоения. Цветы, объятия и молчание — никакой показной скорби и публики. Родственники предпочли провести этот момент наедине друг с другом и своей болью. Встречу родных на могиле актрисы запечатлел блогер Андрей Флор.
Трое детей артистки — Степан, Николай и Анастасия — приехали к месту упокоения народной артистки России Евгении Добровольской. Фото © YouTube / АНДРЕЙ ФЛОР
Напомним, что 10 января Евгения Добровольская ушла из жизни в возрасте 60 лет после тяжёлой болезни. О её смерти сообщил МХТ имени Чехова, где актриса служила в последние годы. В некрологе коллеги назвали её «искренней, бесстрашной и бесконечно талантливой». Вскоре после её кончины актрису посмертно наградили премией «Ника» за роль второго плана в фильме «Хуже всех» — дебютной работе режиссёра Александры Кармаевой.