Трое бизнесменов похитили из бюджета России почти 8 млрд рублей и попались

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела против троих предпринимателей, обвиняемых в незаконном присвоении полезных ископаемых и крупном мошенничестве. Общий ущерб, нанесённый государству, превысил 7,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с декабря 2011 года по сентябрь 2022 года обвиняемые использовали борсодержащие месторождения для производства продукции, не имея на то законных оснований. Минеральное сырьё, добытое незаконно, принадлежало государству. Помимо этого, бизнесмены, по данным МВД, присвоили денежные средства коммерческой организации, а также уклонились от обязательных выплат в бюджет страны.

В ходе расследования правоохранители арестовали имущество обвиняемых на сумму около 377 миллионов рублей. Кроме того, заморожены активы их предприятий на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей. Фигурантам предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере.