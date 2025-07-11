Трое бизнесменов похитили из бюджета России почти 8 млрд рублей и попались
Волк: В Приморье завершено расследование о хищении недр на 7,6 млрд рублей
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В Приморском крае завершено расследование уголовного дела против троих предпринимателей, обвиняемых в незаконном присвоении полезных ископаемых и крупном мошенничестве. Общий ущерб, нанесённый государству, превысил 7,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, с декабря 2011 года по сентябрь 2022 года обвиняемые использовали борсодержащие месторождения для производства продукции, не имея на то законных оснований. Минеральное сырьё, добытое незаконно, принадлежало государству. Помимо этого, бизнесмены, по данным МВД, присвоили денежные средства коммерческой организации, а также уклонились от обязательных выплат в бюджет страны.
В ходе расследования правоохранители арестовали имущество обвиняемых на сумму около 377 миллионов рублей. Кроме того, заморожены активы их предприятий на сумму свыше 3,7 миллиарда рублей. Фигурантам предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее бывшего чиновника Татарстана задержали на взятке за перевод военного из зоны СВО. 63-летний Ильгиз Латыпов был задержан с поличным при получении 800 тысяч рублей — части обещанного вознаграждения. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и возможных соучастников.